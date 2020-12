L’équipe dirigeante de MTN Bénin en tournée

A un mois de la nouvelle année, période pendant laquelle les grandes orientations et les objectifs de l’entreprise sont définis, il était important pour l’équipe dirigeante de MTN Bénin de prendre le pouls du personnel en régions et visiter les partenaires commerciaux et autorités politico-administratives.

Pour sa première sortie, la Directrice Générale, Uche OFODILE, à la tête d’une délégation réduite du fait de la pandémie du Covid-19, a sillonné, du 23 au 26 Novembre 2020, les villes de Bohicon, Glazoué, Dassa-Zoume, Savalou, Parakou, Djougou, Natitingou et Tanguiéta.

L’objectif était de rencontrer les parties prenantes, comprendre leurs besoins et partager avec elles les grands projets de l’année 2021.

1-Partager avec le personnel en régions les grandes orientations de 2021.

« Nous avons fait du beau travail en 2020, et l’année 2020 est terminée. Nous devons, à présent, nous concentrer sur l’année prochaine et je sais que je peux compter sur un personnel plus que jamais motivé », a déclaré la Directrice Générale, avant de présenter la stratégie de l’année 2021, qui a reçu la forte adhésion du personnel, que ce soit à Bohicon ou à Parakou. Le personnel rencontré promet de donner le meilleur de lui-même, à chaque étape, du processus d’implémentation de la stratégie.

2-Rencontrer les partenaires commerciaux.

La tournée a été aussi l’occasion de rencontrer les partenaires commerciaux, notamment les distributeurs, les franchises et points de vente. Que ce soit à Savalou, Parakou, Djougou, Natitingou ou Tanguiéta, l’objectif était le même : Renforcer la collaboration et saisir les opportunités d’amélioration pour rendre la vie de nos abonnés encore plus radieuse.

La société anonyme Fludor était un partenaire de taille à rencontrer. La délégation a eu droit à un accueil chaleureux qui va la conduire dans la salle de conférence de l’entreprise, où s’est déroulée une séance de travail avec le Directeur de maintenance. Uche OFODILE et sa délégation ont suivi avec grand intérêt la présentation détaillée de l’Usine Fludor-Bénin SA, avant de passer à la visite guidée du site.

Compartiment par compartiment, la directrice et sa suite ont visité l’usine de production de l’huile végétale à base des graines de coton. De la trituration au laboratoire en passant par l’extraction, le conditionnement et l’entreposage. A la suite de la visite, un plan de travail a été mis en place. Des idées de partenariats entre MTN Bénin et Fludor SA devront bientôt voir le jour.

3-Rencontrer les autorités politico-administratives

Les maires des villes de Parakou et Djougou ont reçu la visite de la Directrice Générale et sa délégation. Au menu des différentes discussions, il a été question de la mise en place de partenariats gagnants-gagnants pour le grand bonheur des populations, qui ont aussi eu l’occasion d’échanger avec la Directrice Générale et sa délégation sur l’amélioration de la qualité des services.

Ainsi, en quatre jours, la Directrice Générale et sa délégation ont pu toucher du doigt les expériences que vivent nos abonnés au quotidien à chaque interaction avec MTN. Des expériences positives à des opportunités d’amélioration en passant par l’extension et le renforcement de la qualité du réseau, tous les points discutés lors de la tournée seront pris en compte pour l’amélioration de la satisfaction des abonnés.

