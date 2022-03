L’équipe béninoise très motivée pour accueillir Hong Kong

L’équipe béninoise de tennis reçoit à Cotonou les 3 et 4 mars, au Stade de l’Amitié, son homologue de Hong Kong dans le cadre de la Coupe Davis (groupe 2 mondial). C’est une sélection béninoise en pleine forme et très motivé qui accueillera l’équipe de Hong Kong conduite par Hong Kit Wong, a expliqué Bruno Danhouan le capitaine de la sélection béninoise.

« Ce sont des joueurs très motivés, c’est la première fois nous accueillons une compétition de cette envergure et ils ont envie de faire plaisir au peuple béninois. Ils ont la mentalité de gagnant », a expliqué Bruno Danhouan le capitaine de l’équipe béninoise.

Décidée à se faire une place dans le groupe 2 mondial de tennis, la sélection béninoise veut profiter de cette compétition qui va se dérouler sur ses propres installations et devant son public pour venir à bout de l’équipe de Hong Kong qu’elle connaît très peu. « Nous avons déjà la chance d’accueillir l’équipe de Hong Kong sur nos installations, dans notre climat et devant notre public ce sont des éléments qui militent en notre faveur », a souligné le capitaine de l’équipe béninoise.

Même si Alexis Klégou et ses coéquipiers connaissent très peu leurs adversaires, le numéro un du tennis béninois sera une pièce importante pour l’équipe béninoise. Il a battu dans un passé récent, des joueurs mieux classés. « Il a gardé un niveau appréciable en venant ici. Avec cette forme là, nous avons des chances de défendre les couleurs nationales », a indiqué monsieur Danhouan.

Le capitaine de l’équipe de Hong Kong n’est pas moins motivé que celui du Bénin. Hong Kit Wong a assuré qu’il sont venus pour gagner. Très peu bavard, Hong Kit Wong est à la fois capitaine et joueur. Il n’a pas voulu donner trop de détails sur son équipe encore moins sur la préparation de son groupe. Néanmoins, il a juste indiqué qu’il ont quelques informations sur les meilleurs joueurs de l’équipe du Bénin. « Nous allons jouer comme d’habitude avec nos atouts, l’essentiel pour nous c’est de gagner à la fin »

Il faut préciser que l’équipe du Bénin est composé de KLÉGOU ALEXIS, N’TCHA DELMAS, MONNOU SYLVESTR, AGBO-PANZO PATRICK, GANDONOU PRINCE et le capitaine BRUNO DANHOUAN.

L’équipe de Hong Kong est composé de WONG COLEMAN, WONG HONG-KIT, NG KI LUNG, CHAN KWOK SHUN DASSON, et WONG HONG-KIT est la fois capitaine et joueur.

Marcel HOUÉTO

2 mars 2022 par