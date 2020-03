L’élection du nouveau maire suspendue

L’élection du nouveau maire de la commune d’Aplahoué a encore échoué ce jeudi 12 mars 2020. La salle de réunion de la mairie d’Aplahoué était minée de gris-gris et des groupes de jeunes ont protesté contre l’élection. Le chargé de mission du préfet du Couffo a ordonné la suspension jusqu’à nouvel ordre.

Conformément à un arrêt de la Chambre administrative de la Cour suprême du 06 février 2020, le préfet Christophe Mégbédji doit reprendre l’élection du maire dans les 15 jours à compter de la date de notification de l’arrêt.

« Les conseillers ne nous ont pas permis de faire appliquer les textes. L’installation du présidium même a été rendue impossible. En raison de tout cela et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous avons suspendu jusqu’à nouvel ordre », affirmé le chargé de mission du préfet à la radio nationale.

Selon l’ABP, la salle de réunion qui devrait abriter l’élection du nouveau maire de la commune a été minée par des objets occultes.

« De la façade de la salle de réunion aux deux portes d’accès, on peut voir deux petits cercles tracés à l’aide d’huile rouge et d’une poudre blanche qui entourent chacun un œuf », précise la même source. Egalement les portes d’entrée de la salle sont aspergées d’huile rouge et barricadées à l’aide de rameaux.

Il y avait la présence d’un fort détachement des éléments de la Police républicaine et des groupes de jeunes venus pour soutenir le camp du maire intérimaire.

La population d’Aplahoué est contre l’élection d’un nouveau maire à quelques semaines des élections communales et municipales.

Dans le but de faire appliquer les textes, le chargé de mission du préfet du Couffo invite les conseillers communaux à enterrer la hache de guerre pour une élection apaisée.

A.A.A

13 mars 2020 par