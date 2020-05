L’élection du maire d’Ifangni reportée

Installé ce jeudi 28 mai 2020, le Conseil communal d’Ifangni n’a pu élire le nouveau maire de la 4ème mandature. Et pour cause, les conseillers du parti Union Progressiste (UP) ne se sont pas entendus sur le choix de Franck Okpeicha.

L’UP qui a obtenu la majorité absolue avec 16 sièges sur les 25 conseillers devrait proposer le maire conformément à l’article 189 de loi N°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral.

Le préfet du département du Plateau Valère Setonnougbo a reporté l’élection du nouveau maire pour la semaine prochaine.

