La Semaine du Numérique (SENUM) se tiendra du lundi 23 au vendredi 27 novembre 2020. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, l’édition 2020 de la SENUM sera hybride.

Les activités de la Semaine du Numérique 2020 auront lieu en présentiel (uniquement sur invitation) dans le respect strict des mesures barrières Covid-19. Toutes les activités (cérémonie officielle, panels, webinaires et keynotes) seront diffusées en direct sur les canaux digitaux du secteur et de l’événement.

L’Edition 2020, c’est plus de 25 panélistes, modérateurs et formateurs de haut niveau, des challenges et formations gratuites sur les métiers du gaming, l’e-commerce, le marketing digital et autres.

A.A.A

