L’école de Formation des Professions judiciaires s’installe à Abomey-Calavi

En Conseil des ministres ce mercredi 22 janvier 2020, le gouvernement a marqué son accord pour l’acquisition et la réhabilitation du site de l’Ecole de Formation des Professions judiciaires.

L’acquisition de ce site selon le Conseil des ministres, permettra d’offrir des conditions adéquates de formation aux pensionnaires de ladite l’Ecole.

Créée en 2018, l’Ecole de Formation des Professions judiciaires a démarré ses activités dans les locaux du Centre de Documentation et d’Information juridique à Porto-Novo.

Les recherches effectuées dans la perspective de la doter d’un site dans la ville capitale n’ayant pas abouti, un site approprié a été identifié dans la commune d’Abomey-Calavi. Ledit site selon le Conseil des ministres, comporte des bâtiments en matériaux définitifs et dispose d’un titre foncier. De part sa situation géographique, il offre toutes les commodités pour l’affectation qui sera bientôt faite de l’école.

F. A. A.

22 janvier 2020 par