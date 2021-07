L’audience suspendue à la Criet pour Joël Aïvo

Démarrée à 9 heures 37 minutes, l’audience de Joël Aïvo et ses co-accusés a été suspendue.

A l’ouverture du procès pour « atteinte à la sûreté de l’Etat et blanchiment de capitaux », le professeur de droit Joël Aïvo, le mandataire financier du mouvement ‘’Dynamique Aïvo ‘’ Alain Gnonlonfoun, un militaire en fonction et un sous-officier retraité de l’armée précédemment en service secrétariat de l’intendance militaire à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet), tous les prévenus n’ont pas répondu à l’appel du président des céans, Guillaume Lally.

Ouverte à 9H 37mn, l’audience a été suspendue dans un premier temps à 10 h 02 mn par le président des céans qui demande lecture des dossiers inscrits au rôle.

A la reprise à 10 H 17 mn, le co-accusé Boni Saïd est absent de la salle d’audience. Le président des céans, Guillaume Lally suspend l’audience à 10H 21 mn et demande à savoir la raison de la non présentation du prévenu Boni Saïd. Pendant ce temps, les avocats conseils de Joël Aïvo conduits par Me Robert Dossou se retirent pour un conciliabule.

L’audience reprend à 10 H 29 mn mais le président des céans demande la permission des conseils de Me Joël Aïvo pour passer à un autre dossier.

L’audience est suspendue à 10 H 34 mn.

M. M.

15 juillet 2021 par