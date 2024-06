L’artiste Lucette Houéto mobilise des fonds pour lutter contre la drépanocytose

L’artiste illustratrice de bandes dessinées manga, chara designer, coloriste digital, Lucette Houéto organise depuis le 19 juin 2024 une exposition de ses œuvres. C’est dans le cadre d’une mobilisation de fonds au profit d’un hôpital et d’une association de lutte contre la drépanocytose.

Lucette Houéto met son talent au service d’une noble cause. Atteinte de drépanocytose, la chara designer et illustratrice manga a décidé d’utiliser son art pour sensibiliser et mobiliser des fonds pour la lutte contre cette maladie. Depuis le 19 juin 2024, la coloriste digital, expose ses œuvres au public.

« L’exposition s’étend sur un mois (jusqu’au 19 juillet). Nous avons déjà fait une semaine à Bamboo Numerik. Nous allons nous diriger vers le Code bar à partir de samedi soir. Après cela, nous allons exposer nos créations à l’Institut français, à la Place de l’Amazone puis à Sèmè City Open Park (couramment appelé SCOP, ndlr », indique Lucette Houéto.

Les œuvres de l’artiste sont conçues pour sensibiliser. « Les tableaux expriment les sentiments et les émotions des personnes atteintes de la drépanocytose. Il y a beaucoup de sentiments lugubres car on n’a pas vraiment espoir du lendemain ou de la seconde qui suit », a expliqué l’artiste.

Le point culminant de cet événement sera une soirée caritative le 20 juillet 2024 à l’hôtel Azalai de Cotonou à partir de 19 heures. « 10 tableaux seront présentés au public. Le but est de pouvoir vendre les tableaux qui ont été faits pour redistribuer les fonds à l’hôpital où je me fais soigner et à une association qui s’occupe de la lutte contre la drépanocytose », a-t-elle confié.

Selon l’artiste, les défis auxquels font face les associations de lutte contre la drépanocytose sont principalement le manque de ressources financières et la mobilisation de personnes autour de la cause. Lucette Houéto insiste sur l’importance de mobiliser des fonds afin de garantir des soins adéquats entre autres la disponibilité des bonbonnes de gaz d’oxygène et des poches de sang pour la transfusion sanguine.

L’auteure de l’ouvrage ‘’Tema Boss A nos risques et Périls’’ prévoit aussi un talk vendredi prochain au SCOP pour échanger avec le public sur l’importance de soutenir la lutte contre la drépanocytose.

Un appel à la solidarité

Lucette Houéto se réjouit également des actions que mène la Fondation Claudine Talon et le gouvernement béninois à travers le ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose. L’artiste invite le public à rejoindre la cause en achetant une ou plusieurs de ses œuvres et en participant aux différentes activités.

« Parmi ceux qui sont atteints de la drépanocytose, se trouve un enfant, une nièce, un neveu, un cousin, une sœur, un frère, un ami, une amie qui en souffre certainement et que vous portez dans votre cœur. Soutenir l’artiste et l’initiative, c’est lutter contre la drépanocytose », a ajouté Lucette Houéto.

Les tickets de la soirée caritative sont disponibles au + 229 65806580.

Pour plus d’informations sur l’exposition, contactez le +229 67747355.

Akpédjé Ayosso

Quelques photos de l’exposition à Bamboo Numerik

26 juin 2024 par ,