L’armée récupère un lot de matériel des assaillants

En renfort aux agents de police attaqués au commissariat de Dassari (Matéri), dans nuit de samedi à dimanche dernier, l’armée a récupéré lot de matériel de combat abandonné par les assaillants.

« Une mitraillette AK, un poste Motorola et une moto » ont été récupérés suite à l’intervention des Forces Armées Béninoises (FAB) lors de l’attaque, dimanche dernier, du commissariat de Dassari.

Le commissariat situé à 25 km au sud de Porga dans la commune de Matéri, a été attaqué dans la nuit de samedi 25 à dimanche 26 juin 2022 vers 1h30 par un groupe armé.

Les assaillants ont incendié les motos en fourrière et positionnées dans la cour du commissariat.

L’Etat-major général des Forces Armées Béninoises (FAB) a envoyé des unités en position dans la région pour venir en renfort aux policiers pris en étau.

Selon un communiqué de l’Etat-major général rendu public ce 27 juin, l’« intervention des éléments des Fab a mis en déroute les forces ennemies, et a permis de sauver trois (03) policiers ainsi que deux gardés à vue en cellule ».

« Une mitraillette AK, un poste Motorola et une moto » appartenant au groupe armé ont été récupéré par l’armée.

Le bilan officiel de l’attaque fait état du décès de deux (02) policiers et d’un (01) agent blessé, évacué à l’hôpital.

Aux dernières nouvelles, le policier blessé aurait succombé à ses blessures. Ce qui porte à cinq le nombre de personnes tuées dont deux assaillants.

L’agent de police Moustapha Mohamed Kékéré mort dans l’attaque a été inhumé à Kandi, ce lundi 27 juin 2022.

M. M.

27 juin 2022 par ,