L’appel du clergé aux archevêques et évêques

Suite à la rencontre tenue ce jeudi 18 juin 2020 entre le gouvernement et les responsables de cultes dans le cadre du suivi des règles barrières à la Covid-19 dans les églises et lieux de culte, l’Abbé Pascal GUEZODJE, secrétaire général-adjoint de la Conférence épiscopale du Bénin (CEB) à travers une correspondance adressée aux archevêques et aux évêques du Bénin a invité les responsables de l’église catholique à faire davantage d’efforts.

Selon la correspondance du secrétaire général de la CEB, les mesures prises par l’église catholique ont été bien appréciées au cours de ladite rencontre mais il faudra encore faire davantage d’efforts.

Pour cela, les recommandations ci-après ont été faites :

1- Veiller au lavage systématique des mains de tous les fidèles à l’eau et au savon ou au gel hydro alcoolique ;

2 - Tous les fidèles participant à la messe doivent porter leurs masques ;

3- Il est recommandé que le célébrant porte aussi le masque durant la célébration et surtout à la consécration et pendant la distribution de la communion ;

4- Tous les prêtres veilleront à se laver les mains au gel hydro alcoolique ou à l’eau et au savon avant la distribution de la communion. Il en est de même pour les ministres extraordinaires de l’Eucharistie ;

5- Veiller à la distanciation sociale d’un mètre au moins à l’intérieur des églises ;

6- On attirera l’attention des fidèles sur le fait qu’ils ne doivent plus s’attarder en salutation à la sortie des messes étant donné qu’il a été remarqué qu’il leur est difficile de garder la distanciation sociale.

Les autorités de l’Etat menacent de prendre d’autres dispositions plus contraignantes si celles-ci ne sont pas respectées, a souligné le secrétaire général de la CEB. Il informe que des agents des forces de sécurité seront sur tous les lieux de culte dimanche prochain.

« Le président de la CEB invite chacun de vous à donner les consignes adéquates à tous les prêtres et, par ces derniers, à tous les fidèles laïcs afin que la discipline règne dans nos rangs », a conclu le révérend père Pascal GUEZODJE.

F. A. A.

19 juin 2020 par