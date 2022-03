L’animateur Armel Gérard de la radio TVC n’est plus

Deuil dans les médias au Bénin. Radio TVC a perdu un de ses animateurs.

« Le plus cool d’entre nous s’en est allé ! Toutes nos condoléances à toute sa famille et à tous ceux qui l’ont connu. Armel Gérard était exceptionnel », est le message écrit sur la page Facebook, My Addictive pour annoncer le décès d’un animateur. Armel Gérard, animateur de la radio TVC s’en est allé. Le décès est survenu dans la soirée du dimanche 13 mars 2022 des suites d’une maladie.

Armel Gérard est manageur d’artistes. Il fut le représentant de plusieurs plateformes artistiques telles que My Addictive, Urbenhits.com, Voluncorps.com.

M. M.

