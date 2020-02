L’ancien ministre du travail et de la fonction publique, Aboubacar Yaya au cours d’une rencontre avec les militantes et militants FCBE (Forces cauris pour un Bénin émergent) de Parakou vendredi 21 février dernier, a tenu des propos qualifiés de « xénophobes » et incitatifs à la haine. Au lendemain de ces propos, il a été interpellé et écouté par la police, qui l’a mis sous convocation.

Selon nos sources, l’ex ministre au cours de son audition a tenté de se justifier, mais ses arguments n’ont pas convaincu les officiers de police judiciaire qui l’ont placé sous convocation. Ces propos tenus selon lui, ont été sortis de leur contexte et dénaturés par des gens qui ont voulu en faire une récupération politique, s’est expliqué Aboubacar Yaya mettant accent sur la traduction faite du « Dendi » en français. Son intention en faisant ces déclarations, n’était pas d’indexer une communauté, comme le disent ses détracteurs, s’est justifié l’ex ministre de la fonction publique.

F. A. A.

23 février 2020 par