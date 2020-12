L’aménagement de la route Bodi-Alédjo-Akaradè lancé

Dans le cadre de l’entretien périodique des infrastructures routières, le ministre des Infrastructures et des Transports Hervé HÊHOMEY a procédé, samedi 19 décembre 2020, au lancement des travaux d’aménagement de la route Bodi-Alédjo-Akaradè d’un linéaire de 19,9 Km dans le département de la Donga. Les travaux ont été lancés en présence du Préfet du département de la Donga, Soulémane Eliassou BIAO AÏNIN, du Maire de la Commune de Bassila, Filkibirou ZACHARI TASSO, et des sages et notables de la localité.

Les travaux permettront de réaliser le rechargement de l’axe routier grâce à la mise en œuvre de 17 910 m³ de remblai en matériau latéritique, la construction de 34 dalots de diverses sections, la construction de 2 190 mètres linéaires de caniveaux, la mise en place de dispositifs de sécurité composés de 180 mètres linéaires de garde-corps métalliques, signalisation verticale, barrières de pluies...

Le transport des marchandises sera plus aisé pour les habitants de cette zone agricole du Bénin à l’issue des travaux. La libre circulation vient d’être renforcée entre le Bénin et le Togo grâce à l’aménagement de l’axe routier qui relie la commune de Ouaké au Togo.

