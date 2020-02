L’ambassadeur du Japon et le représentant du PNUD reçu en audience

Le ministre de l’énergie, Dona Jean-Claude HOUSSOU a reçu à son cabinet ce jeudi 13 février 2020, l’ambassadeur du Japon près le Bénin, et le représentant résident par intérim du PNUD au Bénin. Point commun des échanges avec ces hôtes, la question de l’énergie au Bénin.

Le premier à faire son entrée au cabinet du ministre Dona Jean-Claude HOUSSOU, est l’ambassadeur du Japon près le Bénin, Kiyofumi KONISHI. Le diplomate est allé remettre au ministre, une invitation pour assister à la fête anniversaire de l’empereur du Japon. En dehors de l’invitation, les deux personnalités ont échangé sur un projet d’électrification rurale associé à la connectivité.

Selon le ministre de l’énergie, il s’agit d’un site pilote qui avait été réalisé à Adido dans le département de l’Ouémé, et auquel une grande compagnie japonaise est associée. L’audience de ce jeudi a été une occasion pour les deux personnalités de voir dans quelle mesure ce projet peut être accéléré pour sa concrétisation, a-t-il expliqué. « Nous avons reçu des oreilles plus qu’attentives de la part de son Excellence et de toute son équipe par rapport aux différents points que nous avions évoqués », a expliqué le ministre de l’énergie. M. HOUSSOU a évoqué entre autres, comment faire pour mieux garantir la disponibilité électrique au Bénin à travers la rénovation ou le remplacement d’un certain nombre de transformateurs d’importance, le climat et des fonds verts pour trouver des initiatives innovantes qui permettent d’avoir des préoccupations environnementales qui puissent être traitées de la meilleure manière possible.

Après l’ambassadeur, le ministre de l’énergie a reçu le Représentant Résident par intérim du PNUD au Bénin, Bouri Jean Victor Sanhouidi. Au menu des échanges entre les deux personnalités, les sujets ayant trait au développement du sous-secteur énergétique, et la bonne coopération entre le PNUD et le ministère de l’énergie.

Dona Jean-Claude HOUSSOU et son hôte ont fait le tour d’horizon des actions déjà accomplies dans le secteur de l’énergie au Bénin, sans oublier les projections pour l’avenir.

