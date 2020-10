L’ambassadeur de France au cabinet de Dona Houssou

Le ministre de l’énergie, Dona Jean-Claude Houssou a reçu à son cabinet dans la matinée de ce mardi 20 octobre 2020, Marc Vizy, nouvel ambassadeur de la France près le Bénin. Au menu des échanges entre les deux personnalités, la poursuite de la coopération dans le secteur de l’énergie entre la France et le Bénin via l’Agence française de développement (AFD).

Au Bénin, l’Agence française de développement selon le communiqué du ministère, a fait de l’énergie un de ses principaux secteurs d’intervention. Elle y consacre près de 115 milliards FCFA à travers quatre projets à savoir : le PREAR ; le DEFISSOL ; le PEDER et le PRESREDI.

Des projets qui doivent permettre l’accès à l’électricité à plus de 850.000 béninois et favoriser l’amélioration du service de l’énergie à des milliers autres citoyens.

F. A. A.

