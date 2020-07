L’ambassade de Chine appuie le parlement

L’ambassadeur de la Chine près le Bénin, Jing Tao PENG, a fait don vendredi 03 juillet dernier, de matériels médicaux aux députés et au personnel de l’Assemblée nationale. Le don est composé d’une importante quantité de masques, des bidons et flacons de gels hydroalcooliques, des bidons de désinfectants et des cartons de thermomètre électronique.

Dans l’interview accordé à la presse, l’Ambassadeur de la Chine près le Bénin Jin Tao PENG a souligné que l’Assemblée nationale est exposée à une double épreuve. « Pendant la pandémie, plus on travaille, plus on est exposé au danger », a-t-il fait savoir.

Pour le diplomate chinois, la pandémie de la Covid-19 fait des ravages dans le monde entier. « Elle a attaqué presque tous les pays. Plus de 10 millions de personnes sont infectées avec plus de 500 000 décès », a-t-il informé indiquant que cela va continuer.

De façon très cruelle, poursuit-il, le virus fait reconnaître que l’humanité est une communauté de destin. « Il s’agit d’une guerre de virus de la nature contre l’humanité. Le virus ne connaît pas de frontière, de nation, de religion et d’ethnie. Qu’on soit petit, grand, riche ou pauvre, devant l’attaque du virus, le résultat est le même, si on ne prends pas soin de soi-même », a souligné Jin Tao PENG.

Profitant de la cérémonie de remise de ce don, il a félicité et salué les efforts déployés par le gouvernement béninois contre la pandémie. L’ambassadeur de la Chine n’a pas manqué d’évoquer le sommet extraordinaire de solidarité en vidéo conférence avec les pays africains pour la lutte contre la pandémie. « À travers ce sommet, le président chinois et ses homologues africains ont démontré leur détermination à gagner cette guerre contre la pandémie du Coronavirus. Ils ont exprimé leur engagement à travailler de façon solidaire pour renforcer les liens de coopération qui existent entre eux », a informé l’ambassadeur.

Depuis l’apparition de la pandémie rappelle-t-il, la Chine fait partie des premiers pays à venir assister le Bénin dans son effort à arrêter la propagation du virus soit, à travers la voie gouvernementale, le truchement des entreprises, des organisations sociales, car, « nous savons bien que nous sommes ici ensemble devant le virus, ensemble sur le même champ de bataille. Nous sommes des compagnons de guerre et pour cela, il faut la solidarité qui est l’arme la plus efficace qui permettra de gagner cette guerre venant de la nature », a confié le diplomate chinois. Ce petit lot composé de matériels de protection et de désinfection est pour exprimer notre solidarité et notre amitié au combat que mène le président Vlavonou contre le Coronavirus, a-t-il expliqué.

La vice-présidente de l’Assemblée nationale, Mariama Chabi Talata Zimé, représentant le président Louis Vlavonou, a exprimé ses remerciements à l’ambassadeur.

Le Bénin, fait-elle savoir, est admiratif de la Chine qui est un grand pays par la qualité de sa gouvernance et par l’efficacité des mesures qui sont prises en Chine pour enrayer cette pandémie du Covid-19.

Mariama Chabi Talata Zimé a rassuré l’ambassadeur que les moyens mis à la disposition du parlement béninois seront utilisés à bon escient et que l’Assemblée nationale fera en sorte que ces matériels atteignent ses cibles, la Covid-19 n’ayant pas de frontière.

F. A. A.

5 juillet 2020 par