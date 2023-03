L’affaire pédophilie sur de jeunes garçons renvoyée en instruction

Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi ne pourra pas trancher l’affaire pédophilie sur de jeunes garçons. Le juge en charge du dossier s’est déclaré incompétent et renvoyé le dossier en instruction.

Poursuivis pour "actes de pédophilie sur de jeunes garçons", Juste Christian Kassouin et ses coaccusés retournent encore en prison. Le juge en charge du dossier s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier en instruction. La décision a été prise à l’audience du 28 février 2023. D’après nos sources, le juge en prenant cette décision a suivi la réquisition du ministère public.

Les victimes de l’affaire pédophilie sont pour la plupart, de jeunes garçons âgés de 17 à 22 ans en situation de nécessité. Ils se font abuser des mis en cause qui en retour, leur donnent des billets de banque.

