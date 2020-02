L’adhésion de Séfou Fagbohoun au Bloc Républicain actée

Séfou Fagbohoun est désormais membre du parti Bloc Républicain (BR).

La cérémonie d’adhésion à la formation politique a cours ce samedi 22 février 2020 à la maison des jeunes d’Adja-Ouèrè, dans le département du Plateau.

Durant ce meeting, le président du Mouvement africain pour la démocratie et le progrès (MADEP) a donné des orientations à ses partisans qui n’attendaient que son mot d’ordre, pour agir lors des prochaines joutes électorales.

La cérémonie d’adhésion est marquée par la présence de l’honorable Adjibade Koussonda, d’une délégation du bureau politique national du Bloc Républicain conduite par l’honorable Janvier Yahouédéhou.

Sur le terrain, on note la présence de leaders politiques tels que le maire de la commune de Sakété, de Mme Rachidatou Fatolou ’’Princesse Areman de Sakété", des députés Bissiriou Awaou, Paulin Gbenou, Seibou Assan, de l’ancien maire de la commune d’Adja-Ouèrè Djiman Fachola, du C/SEC du Plateau, Jacques Avocè, du conseiller technique du président de l’Assemblée nationale, Ibrahim Balogoun, du conseiller technique Clotaire Olihide, du ministre de la fonction publique, Adidjatou Mathys et autres.

Par son adhésion au BR, Sefou Fagbohoun s’engage définitivement aux côtés du président de la République, Son Excellente Patrice Talon avec qui il a eu un entretien il y a quelques jours.

F. A. A.

