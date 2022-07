L’activiste Habib Ahandessi se retire de la lutte estudiantine

L’activiste politique Habib Ahandéssi a annoncé, jeudi 28 juillet 2022, son retrait de la lutte estudiantine.

Après son arrestation et sa présentation à la Cour de Répression et des Infractions Économiques (CRIET) et sa libération, l’activiste politique Habib Ahandessi a pris une importante décision. « Je suis en train de passer onze ans dans la lutte estudiantine. Mais à partir de ce moment, il aura un frein (…), un retrait, je peux faire des publications sur mes pages Facebook. (...) Ma famille aussi a besoin de moi, je ne peux pas continuer de risquer ma vie dans un contexte, où les gens ne reconnaissent même pas le combat que tu fais. Il estime que tu gagnes quelque chose. (…) Je ne me décourage pas. Je me retire de la lutte estudiantine. Vous ne me verrez plus trop aller vers des étudiants. Je peux les aider. Mais, me voir physiquement investir sur le terrain, NON. J’ai une ONG qui va continuer à soutenir les étudiants », a indiqué l’activiste Habib Ahandéssi jeudi dernier.

« Malheureusement, je prends cette décision dans un contexte où l’Université a besoin de moi (...) mais d’autres générations viendront prendre le relai. Le social que nous apportons aux étudiants va continuer. Je met fin à ça, c’est fort mais c’est comme ça ; ça va me permettre de me concentrer sur d’autres choses qui vont m’apporter de l’argent. Ce peuple mérite ce qui lui arrive. (...) », a ajouté le ’’Révolutionnaire’’.

