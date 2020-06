L’abbé Mathias Vigan renvoyé de l’église catholique

Le pape Mathias Vigan de la mission de Banamè n’est plus prêtre de l’Eglise Catholique. C’est ce qu’a notifié Mgr Victor Agbanou dans un communiqué final au terme de la troisième session plénière de la Conférence épiscopale du Bénin, tenue du 9 au 11 juin 2020 à Ouidah.

Selon Mgr Victor Agbanou, la Conférence épiscopale du Bénin a reçu de Rome, un courrier de la Congrégation pour la doctrine de la foi, portant renvoi de l’état clérical de Monsieur l’abbé Mathias Vigan. Certes il y a plusieurs années que Mathias Vigan a choisi la mission de Banamè. Ce dernier n’est plus prêtre de l’Eglise catholique romaine. La décision officielle de sa radiation a été notifiée à la Conférence épiscopale du Bénin le 30 mars dernier.

Né le 24 février 1967 à Wokou, un petit village de la commune de Djidja, dans le département du Zou, Mathias Vigan a été ordonné prêtre dans l’église catholique romaine le 30 octobre 1999. Après quelques années de sacerdoce, il rejoint la secte fondée par une jeune femme à Banamè (Abomey).

Parfaite de Banamè, de son vrai nom Vicentia Tadagbé Chanvoukini fonde en 2010 la Mission catholique de Banamè et se réclame Dieu Esprit Saint ou le Dieu visible.

En novembre 2012, Dame Parfaite consacre l’abbé Mathias Vigan, Pape Christophe XVIII, le principal berger, représentant et frère jumeau du seigneur et sauveur Jésus-Christ à la tête de la Mission sur la Sainte colline à Banamè.

L’Église de Banamè a attiré des milliers de fidèles et en dépit des mises en garde des évêques, des prêtres et des religieuses ont quitté l’Église catholique pour rejoindre la mission.

L’abbé Mathias Vigan a été excommunié avant d’être renvoyé de l’Eglise catholique romaine.

