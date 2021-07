L. Vlavonou salue la mémoire d’une femme d’exception

Rose Vieyra, épouse de l’ancien Président du Bénin, Nicephore Dieudonné est passée de vie à trépas dimanche 25 juillet 2021. Le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou salue la mémoire d’une femme d’exception et de conviction.

« J’ai appris avec une forte émotion la disparition de Maman Rose-Marie Honorine Vieyra, épouse de l’ancien Président de la République du Bénin, Nicephore Dieudonné Soglo ancienne députée et plusieurs fois doyenne d’âge de l’Assemblée nationale, membre du Parlement panafricain (PAP) et du Comité interparlementaire de l’Union économique et monétaire ouest africaine (CIP-UEMOA) à plusieurs reprises, présidente de l’ancien parti politique la Renaissance du Bénin (RB) et de l’organisation non gouvernementale "VIDOLE" », a-t-il écrit dans un message sur sa page Facebook.

Le président de l’Assemblée nationale salue la mémoire d’une femme d’exception et de conviction dont la participation à six législatures successives laisse inéluctablement une empreinte indélébile à l’institution parlementaire et au pays tout entier.

« Puisse Dieu le Père Céleste lui faire une place de choix dans sa sainte demeure », prie-t-il. Au nom de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou présente ses sincères condoléances à toutes les familles éplorées, à toute la communauté parlementaire et à tout le peuple béninois.

A.A.A

26 juillet 2021 par