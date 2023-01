L’Uemoa participe à la 43e édition de la Fitur à Madrid

La Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine organise la participation concertée des huit Etats membres à la 43e édition de la Foire internationale du Tourisme (Feria Internacional de Turismo), Fitur. Elle se tiendra à Madrid du 18 au 22 janvier 2023.

Les Etats membres de l’Uemoa prendront part à la Foire internationale du Tourisme (Feria Internacional de Turismo) à Madrid. L’objectif est de promouvoir les attraits touristiques de l’espace communautaire dans le cadre de la relance des activités post-Covid-19. « Cette foire sera un cadre idéal pour présenter aux professionnels du secteur touristique les outils et offres leur permettant de connaître les meilleures destinations », informe le communiqué de presse de la Commission de l’Uemoa.

La Commission de l’Uemoa et les Etats membres, organiseront trois grandes activités en marge du salon. Une rencontre avec les Agences et Tours Operators d’Espagne est prévue le 16 janvier 2023 à 15H30 à l’hôtel Meliá. Le forum des investisseurs touristiques aura lieu le 17 janvier 2023 à 9H à Palace de Santoña. Le 18 janvier 2023, le président de la Commission Abdoulaye Diop et le Secrétaire Général de l’OMT vont procéder à la signature du Mémorandum Uemoa-Organisation Mondiale du Tourisme (OMT). Un pavillon Uemoa et des stands des Etats membres seront animés tout au long de cette édition. L’ouverture officielle de la Foire aura lieu le 18 janvier 2023 à 9 heures sur le site de IFEMA à Madrid.

Akpédjé Ayosso

13 janvier 2023 par