L’USAID offre des marériels pour la promotion de l’hygiène et de l’assainissement

L’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) à travers l’Activité Eau, Assainissement et Hygiène des Municipalités en Afrique de l’Ouest (MuniWASH), a procédé, jeudi 14 septembre 2023, à la remise d’équipements de travail aux Prestataires de Services d’Eau et d’Assainissement (PSEA). La cérémonie a eu lieu à la mairie d’Abomey-Calavi en présence de la Directrice du bureau du développement général de l’USAID au Bénin Krista DESGRANGES ELKHAMRI et du Maire d’Abomey-Calavi Angelo AHOUANDJINOU.

Ce don de l’USAID MuniWASH est composé des chaussures de sécurité, des bottes en PVC, des blouses de travail, des gilets et casquettes de travail, des gants adaptés à la vidange, des cache-nez professionnels, des truelles, des brouettes et des équerres.

A en croire la Représentante du représentant résident de l’USAID au Bénin, Krista DESGRANGES ELKHAMRI, cet appui entre dans le cadre du renforcement des capacités d’intervention des acteurs clés du secteur de l’eau et de l’assainissement dans les municipalités du Bénin en vue de leur garantir des conditions de travail sécurisées et de qualité pour une meilleure satisfaction de la clientèle. Mieux, « le projet MuniWASH s’évertue à renforcer les capacités des micros, petites et moyennes entreprises, prestataires des services d’eau et d’assainissement dans le but d’accroître leurs capacités organisationnelles et opérationnelle » a rappelé la Directrice adjointe du MuniWASH au Bénin,Yadjidé ADISSODA GBEDO.

En réponse à ce geste, le Maire Angelo AHOUANDJINOU a, au nom du conseil communal d’Abomey-Calavi, exprimé sa gratitude au gouvernement américain pour son appui constant à soutenir les communes du Bénin dans leur mission de fourniture de services d’eau et d’assainissement pour l’amélioration des conditions de vie et le bien-être des populations.

Il souhaite que le partenariat soit prospère.

Le porte-parole des bénéficiaires a remercié l’USAID pour les divers accompagnements dont ils ont bénéficié et qui ont permis d’accroître leurs chiffres d’affaires. « Ces dons que nous venons de recevoir aujourd’hui vont renforcer notre sécurité au travail et améliorer la qualité de nos produits et prestations dans les ménages », a souligné Pierre Akoï avant de s’engager pour le suivi de la bonne utilisation des matériels pour le bonheur des populations.

J.M.

18 septembre 2023 par