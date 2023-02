L’USAID offre de matériels au ministère de la Santé

Les Etats-Unis à travers l’USAID ont fait un don de matériels roulants et d’équipements au Programme National de Lutte contre le Paludisme du Bénin (PNLP) et au Centre de recherche entomologique de Cotonou. Le représentant de l’Agence des États-Unis pour le développement international au Bénin, Carl Anderson a procédé mercredi 8 février 2023 à la remise des matériels au ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin.

L’USAID met à la disposition du Programme National de Lutte contre le Paludisme du Bénin (PNLP) et du Centre de recherche entomologique de Cotonou (CREC) d’importants matériels de travail d’une valeur de 104.316.800 FCFA. Il s’agit entre autres de deux véhicules Pick-up, photocopieuse, serveurs, scanner, logiciel d’archivage, deux conteneurs aménagés (pour abriter les archives), deux motos Yamaha, smartphones, tablettes etc. Selon Carl Anderson, Représentant résident de l’USAID au Bénin, l’objectif est de mieux équiper les deux institutions dans la mise en œuvre des activités de lutte contre le paludisme.

Ce soutien du peuple américain au ministère de la Santé, indique-t-il, aidera le PNLP à étendre et renforcer la prévention, le diagnostic et le traitement du paludisme, le suivi de l’efficacité thérapeutique des médicaments ainsi que les stratégies de changement de comportement social dans les communautés du Bénin. Le CREC pourra aussi renforcer la surveillance entomologique des vecteurs et le suivi de la résistance aux insecticides etc.

« Avec le soutien continu du gouvernement des Etats-Unis dans la lutte contre le paludisme et d’autres domaines de la santé (...) nous espérons voir une diminution de la mortalité surtout chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans dans les prochaines enquêtes sur la santé », a ajouté le Représentant résident de l’USAID au Bénin.

Au nom du gouvernement béninois, Benjamin Hounkpatin a remercié le peuple américain et l’équipe USAID Bénin. « Ce geste est la preuve renouvelée de l’espoir qu’ensemble nous pouvons vaincre le paludisme, voire l’éliminer de notre pays », a affirmé le ministre de la Santé. Il a rassuré le représentant résident de l’USAID de la bonne utilisation des matériels. Le ministre de la Santé a invité toutes les parties prenantes à renforcer les actions au niveau communautaire afin de surmonter les difficultés liées à la lutte contre le paludisme.

Soutien à la lutte contre le paludisme depuis 2008

Les Etats-Unis soutiennent les efforts du Bénin dans la lutte contre le paludisme depuis 2008. Le partenariat a été récemment renforcé à travers la signature des accords appelés lettres d’exécution entre les deux parties. Les deux derniers accords en cours d’exécution dans le cadre de l’intensification de la lutte contre le paludisme couvrent la période de 2022-2023. Il s’agit de : l’accord du programme d’importation d’intrants qui comporte 33 activités (un montant de 576.581.592 FCFA) et l’accord lettre d’exécution 39 qui comprend 17 activités (un montant global de 876. 817.540 FCFA). Selon le ministre Benjamin Hounkpatin « la signature du premier amendement à la lettre d’exécution 39 du PNLP a permis d’augmenter le budget initial de la lettre d’exécution à 1.228.235.365 FCFA. Ainsi, informe-t-il, la contribution totale estimée de l’USAID est portée désormais à 4.862.714.983 FCFA sur la durée de cinq années de la lettre d’exécution 39 y compris le budget de la mise en œuvre de la chimio-prévention du paludisme saisonnier dans les zones sanitaires Tanguiéta, Matéri, Cobly et Malanville, Karimama.

Akpédjé Ayosso

8 février 2023