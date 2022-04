L’UE veut accorder 1,5 milliard d’euros pour l’Afrique subsaharienne

L’Union Européenne (UE) veut apporter une aide alimentaire en Afrique subsaharienne afin de réduire les risques de crise alimentaire survenue en raison de la guerre en Ukraine.

Face à l’insécurité alimentaire et la hausse des prix due à la guerre en Ukraine, l’Union Européenne annonce une aide alimentaire en Afrique subsaharienne. « L’Europe veut travailler avec le PAM (Programme alimentaire mondial) et le FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Ndlr) pour que les pays les plus touchés par la crise alimentaire aient accès au stock », a affirmé la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères et de l’Europe, Anne-Claire Legendre, rapporté par Banouto.

Au cours d’une conférence de presse virtuelle avec des journalistes africains, elle a fait part d’une contribution de 1,5 milliard d’euros à l’Afrique subsaharienne.

Le but est de faire face à l’insécurité alimentaire, qui s’est aggravée du fait de la guerre en Ukraine.

La Russie a lancé, jeudi 24 février 2022, une opération militaire en Ukraine. Cette offensive de Vladimir Poutine a de lourdes conséquences sur la volatilité des prix des denrées alimentaires. Les prix des produits pétroliers (essence, gasoil et autres) ont aussi grimpé.

A.Ayosso

