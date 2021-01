L’UE octroie 30,5 milliards FCFA au Bénin

Sylvia Hartleif, Cheffe de la délégation de l’Union Européenne (UE) a remis, mercredi 20 janvier 2021, un chèque de 30,5 milliards de francs CFA au ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni. L’objectif est d’appuyer le gouvernement dans ses efforts contre les impacts sanitaires et socio- économiques liées à la pandémie de coronavirus.

La cheffe de la délégation de l’UE a invité à la poursuite des réformes en cours dans les domaines soutenus par l’UE depuis 2017.

Le ministre de l’économie et des finances a réitéré la gratitude du gouvernement à l’UE de ses appuis au Bénin. Il n’a pas manqué de rassurer de l’utilisation a bon escient des fonds.

L’appui vient en complément au 10 millions d’euros (6 550 millions FCFA) octroyés au Bénin en juin 2020 par l’UE .

M. M.

20 janvier 2021 par