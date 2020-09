L’UE apporte un appui à la 3eme édition du Benin Investment Forum

La troisième édition du Bénin Investment Forum se déroulera en ligne du 23 au 26 septembre 2020. Ce mercredi 09 septembre à Cotonou, la délégation de l’Union Européenne au Bénin et la Fondation Wannou ont signé un accord de partenariat en appui à l’organisation de la 3e édition.

La troisième édition du Benin Investment forum 2020 aura lieu autour du thème « Bénin : porte d’entrée au marché de l’Afrique de l’Ouest ». Elle va réunir en ligne les entrepreneurs, hommes d’affaires et opérateurs africains.

Durant quatre jours, des membres du gouvernement, dirigeants d’entreprises, investisseurs et financiers, experts et conseillers prendront part aux conférences et débats de haut niveau, de sessions d’investissements, d’Ateliers Thématiques et un salon Virtuel d’investissement BIF 2020.

Le forum s’inscrit dans « la stratégie nationale qui propose de nouvelles bases, des facilitations et des incitations exceptionnelles pour investir avec le cadre d’un climat des affaires en pleine évolution ».

Il permettra « aux participants de découvrir d’une manière concrète les grandes opportunités et projets qu’offre le Bénin pour un partenariat gagnant-gagnant ».

La cérémonie de l’accord de partenariat en appui à l’organisation de la 3e édition s’est déroulée en présence de Mme Véronique Janssen, Chargée d’affaires représentant la délégation de l’UE et M. Bernard Wannou de la Fondation.

A.A.A

13 septembre 2020 par