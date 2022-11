L’Offe réunit les cadres à Cotonou

L’atelier d’élaboration du 2e bulletin trimestriel d’information sur les Violences Basées sur le Genre (VBG) pour le compte de l’année en cours a ouvert ses travaux ce lundi 31 octobre 2022 à Cotonou.

Organisé par la direction générale de l’Observatoire de la famille de la femme et de l’enfant (Offe) avec l’appui financier de l’Unfpa, cet atelier technique de cinq (5) jours, a pour but de rendre disponible le bulletin d’information du deuxième trimestre de 2022 sur les violences basées sur le genre au Bénin

Il vise aussi à aider à la prise de meilleures décisions pour la réduction du phénomène qui ne cesse de grimper. Les cadres et acteurs des différentes directions centrales, techniques et départementales du Ministère des affaires sociales et de la microfinance (MASM) ainsi que les personnes ressources conviés à cet atelier vont procéder entre autres à l’extraction du SIDoFFE-NG des données relatives à la sous thématique ‘’violences’’ au niveau des domaines (promotion de la famille, de la femme et du genre et protection des enfants) du 1er avril au 30 juin 2022. Ils vont aussi procéder à la réalisation des tableaux et des graphiques sur la base des données extraites et à leur analyse, au montage du premier draft du bulletin avant de le valider en plénière. Le Conseiller technique au suivi des projets de la ministre des affaires sociales, Noah Padonou et le Directeur général de l’Offe, Nassirou Kassoumou Hararou supervisent les travaux.

J. M.

