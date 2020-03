L’ONG GAMEIA propose de nouvelles méthodes pour la réussite scolaire

Pour la réussite des évaluations et des examens de fin d’année, l’ONG GAMEIA propose des méthodes scolaires efficaces.

A la lecture de ces deux livres, l’on découvre d’une part le premier« Méthodes efficaces de travail pour tout apprenant », un précis de méthodologie qui outille les apprenants à organiser de façon judicieuse leurs études, et d’autre part, le second « Comment motiver les apprenants en difficulté d’apprentissage ? », qui outille aussi bien les enseignants que les parents pour stimuler méthodiquement et de manière efficiente les apprenants en crise de motivation.

La vidéo ci-après pour en savoir plus

Entretien avec la Directrice Executive de l’ONG GAMEIA entendez Groupe d’Action à la Motivation et à l’Eveil Intellectuel des Apprenants.

Madame AMOUSSOU-GANDAHO S. Crépine Rose, Auteur de ces deux ouvrages est professeur certifiée de philosophie, Gestionnaire en Ressources humaines, consultante en psychopédagogie, promotrice du projet de : « Soutien didactique aux apprenants de niveau Intellectuel faible ». Elle est actuellement la Directrice exécutive de l’ONG GAMEIA entendez Groupe d’Action à la Motivation et à l’Eveil Intellectuel des Apprenants.

Qu’est-ce qui a motivé tout ceci ?

En réalité tout est parti d’un défi personnel lancé à mes parents qui n’avait pas confiance en moi par rapport aux études. En effet, pour y parvenir j’ai mis sur pieds une organisation de travail à travers des méthodes qui m’ont aidé depuis les classes de Terminal à toujours donner le Meilleur de moi-même.

Ensuite ce désir de partager ces expériences a été nourri par les résultats auxquels parvenaient avec mes apprenants des classes d’examen avec qui je partageais ces Méthodes.

Ainsi, pour mon Master2 en GRH, j’ai soutenu le projet : « Soutien didactique aux apprenants de niveau Intellectuel faible » et au CAPES les stratégies de sa mise en œuvre. C’est alors que les membres de mon Jury ayant remarqué le travail ont recommandé sa publication. Ce qui a donné naissance à l’ouvrage : Méthodes efficaces de travail. Le second, Comment motiver les Apprenants en difficulté ? est né au cours de la mise en œuvre du projet, où les Collègues Enseignants ont réussi également à réaliser une expérience de motivation de nos cours de répétition que nous avions pu partager eux. Cet opuscule a été préfacé par l’Ancien Recteur Jean-Claude HOUNMENOU qui le recommande pour l’auto formation et la formation continue des Enseignants

A propos du contenu du 1er livre (Méthodes efficaces de travail pour tout apprenant). Nous avons :

Les étapes obligées d’une méthode personnelle de travail (p16-20)

les étapes de l’apprentissage d’après les scientifiques (p31)

Comment apprendre rapidement une leçon en 10 Méthodes (p36)

Pour ceux en difficulté après diagnostic chercher à connaitre le type de mémoire

Les aider avec les différentes étapes de l’apprentissage d’après Abraham Maslow qui parle de l’ignorance à la compétence, c’est à dire de l’inconscient de l’incompétence à l’inconscience de la compétence. Autrement dit la compétence est l’incapacité de l’individu à prendre conscient de tout ce qu’on sait en terme de savoir de connaissance et d’habileté.

Pour ceux qui sont de niveau moyen et qui rêvent de devenir meilleur c’est très bien possible en dehors des étapes obligées ils pourront bien lire le travail avec minutie à la (p31) Quelque témoignages de meilleurs apprenants, 7 conseils pour être en tête de sa classe (p65)

En ce qui concerne les résumes et les révisions, afin de mieux se prépare pour les évaluations et les examens, il faut que l’apprenant lise (p40)

Les 7 secrets à la page 71 montrent, étapes par étapes, le chemin à suivre pour y parvenir

S’agissant du rôle des parents la p73 trace aux parents, étapes par étapes, comment accompagner et suivre leur enfant

A propos du contenu du 2ème livre Comment motiver les Apprenants en difficulté d’Apprentissage ?

La première partie permet aux enseignants et aux parents de connaitre les causes de la démotivation et aident dans les diagnostics de ce qui constitue pour l’apprenant des difficultés en vue de savoir sur quelle source de la dynamique motivationnelle agir (la page 21).

La deuxième partie nous montre comment remédier la démotivation en proposant les stratégies motivationnelles en abordant les aspects de la motivation récente.

Aujourd’hui la chicotte n’est plus autorisé et ne favorise en rien le succès chez les apprenants en difficulté. D’où les approches de la motivation récente.

On peut y voir les stratégies pour la motivation intérieure qui suscitent un gendarme intérieur dans la tête de l’apprenant

Le renforcement positif (p50)

La posture de l’enseignant (p72)

Comment susciter le désir des études (p36)

Comment développer la confiance en soip42)

7 secrets qui montrent comment y parvenir (p 75)

Que faites vous pour aider les apprenants à adopter ces méthodes ?

Pour aider les apprenants dans l’appropriation de ces méthodes l’Ong GAMEIA dispose d’une équipe d’accompagnement des apprenants à domicile en vue d’amener les apprenants dans l’application réelle de ces méthodes.

Nous organisons des tournées de formation, dans les grande villes, nous intervenons également dans les Collèges qui nous font appellent où nous organisons les séminaires au profit des Apprenants, les enseignants et les Parents d’élèves pour la prise de conscience du « rôle et de la responsabilité de chaque Acteur »

Parlez nous de vos résultats

Nous avions encadrés au titre de l’année scolaire 2018-2019, 44 Apprenants à domicile dont 32 Candidats et 31 admis. Les taux de réussite sont de 100% (17/17) au BEPC et de 93% (14/15) au BAC, avec deux mentions. Ceux des classes intermédiaires sont 13.

Où pouvons-nous procurer ces supports et comment entrer en contact avec vous en vue de bénéficier de vos différents services de prise en charge et d’accompagnement en cas de difficulté ?

Disponible dans toutes les librairies sur toute l’étendue du territoire

A la librairie Notre Dame, à la SONAEC, le Rosier cash and Carry à Calavi, le Soleil AKPAKPA, procure BOHICON LOKOSSA saint Paul Parakou, la Providence Natitingou

« Méthodes efficaces de travail pour tout apprenant » et « Comment motiver les apprenants en difficulté d’apprentissage ? » POUR L’AUTONOMISATION DES APPRENANTS !

3 mars 2020 par