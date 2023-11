L’OIF et la Principauté de Monaco signent une nouvelle convention de financement

Caroline ST-HILAIRE, administratrice de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), et Isabelle ROSABRUNETTO, directeur général du Département des Relations Extérieures et de la Coopération de la Principauté de Monaco, ont signé dimanche 05 novembre 2023, une convention de financement portant sur la nouvelle programmation 2024-2027 de l’OIF. C’était en marge de la 44e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie tenue (CMF) à Yaoundé au Cameroun.

L’Organisation internationale de la Francophonie et la Principauté de Monaco se dotent d’une nouvelle convention de financement sur la période 2024-2027. La nouvelle convention a été signée dimanche 05 novembre 2023 à Yaoundé. La contribution volontaire de la Principauté de Monaco, renouvelée pour les quatre prochaines années selon le communiqué de presse, va permettre de soutenir l’action de l’OIF dans les domaines d’intérêt commun, en lien avec les priorités de la politique extérieure monégasque. « L’appui de la Principauté de Monaco permettra ainsi d’amplifier les projets de l’OIF en matière de promotion de la langue française, d’accès à une éducation de qualité et à des lieux de diversité culturelle pour toutes et pour tous, d’autonomisation économique et financière des femmes, d’accompagnement des transformations structurelles en matière d’environnement et de climat et de tourisme durable », précise le communiqué qui souligne par ailleurs qu’il s’inscrit en complément de sa contribution statutaire nouvellement définie à compter de 2024 par l’adoption du barème et de la programmation quadriennale adoptés par la Conférence ministérielle de Yaoundé.

« La signature de cette convention témoigne, une nouvelle fois, de l’attachement profond de la Principauté de Monaco à l’OIF », a fait savoir Isabelle ROSABRUNETTO. Le directeur général du Département des Relations Extérieures et de la Coopération a salué par la même occasion, les efforts déployés par les équipes de l’OIF qui ont permis d’aboutir à une programmation qui recentre ses actions dans des domaines où sa valeur ajoutée est réelle et où son impact sur les populations de l’espace francophone est tangible.

Caroline ST-HILAIRE, administratrice de l’OIF a remercié pour sa part, Monaco pour son soutien continu qui permet à l’OIF de lancer une nouvelle programmation 2024-2027 avec des capacités financières accrues ; lesquelles permettront d’avoir plus d’impacts auprès des populations francophones.

6 novembre 2023 par ,