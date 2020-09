L’Institut CERCO fermé au Burkina Faso

L’Institut CERCO ne fait plus partie des établissements d’enseignement supérieur autorisés au Burkina-Faso. Dans une lettre adressée à son fondateur, le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation a retiré l’agrément à l’Institut CERCO.

« (...) Depuis la rentrée académique 2019-2020, des manquements graves sont constatés dans votre institution portant atteinte aux textes qui régissent le fonctionnement des IPES compromettant ainsi la qualité de l’enseignement supérieur et préjudiciables à l’avenir des étudiants.››, indique la note du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation du Burkina Faso.

M. M.

10 septembre 2020 par