L’INStaD alerte sur une escroquerie sur la toile

L’information relative à un prétendu recrutement d’agents enquêteurs auquel l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) serait associé avec le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche est une fausse information qui relève de manœuvre d’individus mal intentionnés qui veulent escroquer les populations. L’INStaD à travers un communiqué en date du mardi 03 septembre 2024, apporte un démenti formel.

Faux ! Aucune annonce de recrutement d’agents enquêteurs n’émane de l’INStaD et du ministère de l’agriculture. L’information qui fait le tour de la toile depuis quelques jours est une fausse information.

Selon un communiqué de l’INStaD publié le 03 septembre 2024, le mode opératoire des auteurs consiste à « publier une fausse liste d’agents de terrain présélectionnés, puis à contacter ces personnes pour leur demander, entre autres, de payer une somme d’argent, censée couvrir les coûts de fabrication de badges et de cartes, afin d’être définitivement retenus ». L’institut en charge de la statistique et de la collecte des données démographiques au Bénin, après avoir démenti l’information, a précisé qu’en aucun cas et sous aucune circonstance, il ne demande de frais aux candidats dans le cadre des recrutements qu’il organise. Ses appels à candidatures officiels sont disponibles sur la plateforme https://recrutement.instad.bj, renseigne le communiqué qui informe par ailleurs que les autorités administratives et judiciaires compétentes ont déjà été saisies pour identifier les auteurs et complices de ces tentatives d’escroquerie. « A ce titre, l’INStaD sollicite la collaboration de tous en invitant la population à dénoncer ces pratiques malveillantes au numéro 42 22 22 22 , lit-on dans le communiqué de l’INStaD.

F. A. A.

5 septembre 2024 par ,