Le gouvernement béninois a décidé en conseil des ministres ce mercredi 18 décembre 2019 de la reconstitution de la base de données sur les évacuations sanitaires en vue de l’évaluation et de la récupération des reliquats des fonds transférés vers les hôpitaux français dans le cadre des évacuations sanitaires.

Des milliers de patients béninois ont été évacués vers divers hôpitaux à l’étranger, notamment en France durant des années et jusqu’au 31 décembre 2017. Selon le Conseil des ministres, « la gestion des fonds destinés à la prise en charge de ces patients a longtemps souffert de l’absence d’un suivi rigoureux ».

« Ainsi, certains hôpitaux n’ont pas toujours informé la Partie béninoise lorsque les provisions financières envoyées ne sont pas entièrement consommées. Dans d’autres cas, ces provisions non restituées résultent de rendez-vous non honorés par des patients pour diverses raisons dont des cas de décès ».

Le gouvernement a donc décidé d’évaluer les fonds restés auprès de ces hôpitaux et d’engager les démarches pour leur récupération effective au profit du Trésor public.

A cet effet, le groupe McGregor a été sollicité pour procéder à un rapprochement des données issues des ministères de la Santé et des Finances avec celles disponibles au niveau des hôpitaux concernés.

A.A.A

18 décembre 2019 par