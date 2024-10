L’Etat annonce l’indemnisation des personnes affectées

Les personnes affectées par le projet de construction du Quartier culturel et créatif de Cotonou, de sa base logistique et autres bâtiments connexes seront indemnisées bientôt, conformément à la décision prise en Conseil des ministres le mercredi 30 octobre 2024.

Certaines infrastructures prévues au projet de construction du Quartier culturel et créatif de Cotonou seront implantées sur un domaine appartenant à des particuliers. Le gouvernement a décidé de dédommager les personnes affectées par ledit projet.

Selon le Conseil des ministres du 30 octobre 2024, une « évaluation immobilière » a été faite aux fins de « verser aux personnes affectées, des indemnités de dédommagement après déduction des loyers dus par chacune d’elles au titre des baux emphytéotiques qui les lient à l’État ».

Le Quartier culturel et créatif de Cotonou (QCCC) sera développé autour du Musée d’art contemporain de Cotonou. Entre autres infrastructures prévues au projet, figurent des galeries d’art, des ateliers d’artistes ; des espaces laboratoires gérés par les artistes ; des agences créatives en matière de médias, publicité, architecture, de production audiovisuelle ; des show- rooms de stylistes comme lieux d’exposition et de vente de fashion design ; des bureaux et espaces de coworking, des commerces et services ; un centre culturel binational bénino-français ; le marché artisanal mixte de Cotonou, etc.

