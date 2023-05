L’Epp Dogohoué-Fikoué, une championne en technique de conservation de la tomate

Située dans l’arrondissement de Kissamey, commune d’Aplahoué dans le département du Couffo, l’Ecole primaire publique (Epp) Dogohoué-Fikoué a initié la transformation et la conservation de la tomate en purée pour valoriser et rendre durable le Programme d’alimentation scolaire (Pnasi). Prise en compte en avril 2022 dans le cadre de la mise en œuvre du Pnasi, cette école a très tôt intégré le cercle des écoles modèles grâce à son approche innovante.

Cent (100) bouteilles de purée de tomate pour servir à préparer le repas aux 242 apprenants de l’Ecole primaire publique (Epp) Dogohoué-Fikoué. En effet prise en compte dans le cadre de la mise en œuvre du Pnasi, en avril 2022, l’Epp Dogohoué-Fikoué dispose désormais d’une cantine scolaire et sert des repas chauds aux écoliers chaque jour de classe. Dès lors, le gouvernement du Bénin à travers le PAM met à la disposition de cette école du maïs, du riz, du haricot, du pois jaune, de l’huile et du sel iodé.

Très soucieuse de la réussite du programme, la Directrice de l’école, en collaboration avec la communauté a expérimenté au titre de l’année 2022-2023, la transformation et la conservation de la tomate. Cette approche, qui marche bien dans cette zone de grande production de la tomate, permet de fournir aux cuisinières de la tomate à plein temps et en quantité suffisante pour préparer le repas des apprenants et surtout de l’enrichir en vitamines, en minéraux et en lycopène. « Pour faire tourner notre unité de transformation, nous avons profité de la haute saison d’accessibilité de la tomate pour nous approvisionner dans le marché de Kissamey et directement auprès de certains producteurs. Notre objectif est d’apporter plus d’éléments nutritif à l’alimentation de nos apprenants » a indiqué la directrice.

Concrètement, elle choisit les tomates mures rouges et à texture ferme sans moisissure ni maladies, les nettoie les tomates avec de l’eau propre dans une grande bassine, puis les écrase au moulin, les fait bouillir jusqu’à évaporation complète de l’eau contenues dans les fruits avant d’embouteiller la purée obtenue dans des bouteilles de mayonnaise préparées à cet effet.

Cette approche de la communauté a été identifiée grâce à l’appui de l’Ong Groupe de recherche et d’appui aux initiatives de base pour un développement durable (Graib) qui a pour mission d’assurer la formation des comités de gestion des cantines scolaires intégrées et la mobilisation communautaire autour des cantines dans la localité. « À une certaine période de l’année la tomate pourrit à Kissamey et c’est pour aider à minimiser les pertes que nous avons, après identification des besoins prioritaires de la localité, formé la communauté de Dogohoué-Fikoué aux techniques de transformation et de conservation de la tomate » a déclaré Brice Sègla Koko, Directeur exécutif de l’Ong Graib. « Si on a la tomate en purée en période de soudure, en période sèche c’est une surprise et une opportunité pour la santé nutritionnelle de nos enfants » s’est-il réjouit.

Le travail en équipe…une force de réussite

Aussi, grâce au dynamisme de la Directrice Dao, agricultrice de base avant d’entrer dans le corps enseignant, l’école dispose également d’un grand champ et d’un jardin scolaire pour mieux faire fonctionner sa cantine. « Puisque l’école a un vaste domaine, j’ai décidé d’exploiter tous les espaces vides pour valoriser le Pnasi à travers diverses cultures » a expliqué la directrice toute joyeuse. Nous cultivons, dira la première responsable de l’école, du mais, du haricot, de l’arachide, de la citronnelle, toutes sorte de légumes, de la tomate, du piment… grace à la force de travail de la communauté.

Insistant sur les résultats obtenus, la directrice a soutenu que « toutes ces initiatives entreprises ont permis de soutenir le programme, de varier le repas servi aux enfants, de bien les faire manger pour les préparer à bien travailler en classe, et d’être en bonne santé pour des résultats satisfaisants à la fin de l’année ».

A l’Ecole primaire publique (Epp) Dogohoué-Fikoué, nul n’est de trop. Le programme d’alimentation scolaire a rencontré l’assentiment de tous et l’engagement communautaire va largement au-delà de la participation des parents qui s’élève à 25f par enfant par jour.

« Tout ce que vous voyez ici, sont les fruits de l’engagement de notre directrice et des efforts de la communauté constituée de parents d’élèves, des membres du comité de gestion des cantines scolaires intégrées, des instituteurs et élus locaux » a confié Reyne Mensah, institutrice à l’Epp Dogohoué-Fikoué Blandine.

Sidérée par le niveau d’’engagement de la communauté autour de la cantine, la Directrice Blandine Dao n’a pas manqué de remercier tous les acteurs impliqués dans la gestion de cantine à divers niveaux, avant de les appeler à un apport communautaire plus renforcé afin de produire mille (1000) bouteilles de purée de tomate à l’Epp Dogohoué-Fikoué pour le compte de l’année scolaire 2023-2024.

J.M.

26 mai 2023 par