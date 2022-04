L’Église Céleste en croisade contre la pollution sonore

L’Église du Christianisme Céleste (ECC) a donné des consignes à ses responsables de paroisse pour éviter les bruits et nuisances sonores au voisinage.

« Le Saint-Siège invite les responsables des paroisses et des chorales à proscrire l’utilisation des haut-parleurs et des instruments de musique les jours ouvrables de 13 heures à 15 heures et de 22 heures à 7 heures d’une part, les jours de repos, de 6 heures à 10 heures et de 20 heures à 06 heures du matin d’autre part », indique une note circulaire du Révérend pasteur Bennett Adeogoun, chef suprême de L’Église du Christianisme Céleste (ECC). Selon la note en date du 02 avril 2022, les nuisances et bruits sonores sont interdits dans les textes réglementaires de l’État. Les présidents de régions, les chargés paroissiaux et les maître de cœur seront pour responsables en cas de non-respect des dispositions réglementaires, précise le communiqué.

M. M.

18 avril 2022 par ,