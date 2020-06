’’ L’Écrivain qui s’essayait ‘’ de Fadel Kabassi vient de paraître

Passionné d’écriture Fadel Kabassi publie aux Editions Jets d’Encre son premier ouvrage intitulé ’’L’Écrivain qui s’essayait ‘’. Il s’agit d’un recueil de pensées regroupant les observations éclairées d’un écrivain sur notre monde moderne.

L’auteur observe le monde, l’analyse le contemple puis faire part de ses réflexions à autrui. Se laissant aller à ses rêveries et à ses questionnements les plus intimes comme les plus universels, Fadel Kabassi devient tout à la fois penseur, poète et guide, afin d’éclairer la terre de ses lumières.

Dans ce recueil de pensées aux accents poétiques de 146 pages, l’écrivain propose au lecteur de partir à la découverte de son univers à travers un ensemble de textes aussi variés qu’harmonieux, couchés sur le papier avec une plume sincère et percutante.

Extrait

Mon père m’a appris la rigueur, l’honneur et la patience.

Ma mère m’a appris la politesse et la gentillesse.

Mes frères m’ont appris la justice et la solidarité.

Ma famille m’a appris le don de soi et le sacrifice.

Mes amis m’ont appris la méfiance et le doute.

Mes amies m’ont appris la fourberie et l’hypocrisie.

L’homme m’a appris la politique.

La femme m’a appris le sens de la diplomatie.

Vous qui me lisez, vous m’avez appris la prétention.

Je me suis appris l’orgueil, premier de tous les péchés et source de notre condition d’êtres humains.

La vie m’a fait prendre conscience de mon insignifiance.

Qui est Fadel Kabassi ?



Né en novembre 1982 à Cotonou, au Bénin, Fadel Kabassi est financier de formation et consultant de profession. L’Écrivain qui s’essayait est le premier livre de ce passionné d’écriture, de la vie et des hommes.

Akpédjé AYOSSO

13 juin 2020 par