L’Ambassadrice de France rencontre le Président de la HAAC

Dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et de la coopération entre la France et le Bénin, Nadège CHOUAT, nouvelle Ambassadrice de France au Bénin, a rencontré Edouard LOKO, Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Bénin, le lundi 9 décembre 2024.

Lors de cette rencontre, les deux personnalités ont abordé divers sujets d’importance, notamment l’avancement des réformes dans le secteur des médias au Bénin, la mise en place de sessions de formation pour les professionnels des médias, la lutte contre la désinformation, ainsi que le rôle crucial de la HAAC en périodes électorales.

La visite de l’Ambassade au Cabinet de la HAAC s’inscrit ainsi dans une série d’initiatives diplomatiques visant à renforcer les liens entre la France et le Bénin.

