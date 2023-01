SEM. Rachid Rguibi salue les réalisations socio-économiques au Bénin

Le Doyen du Corps Diplomatique a présenté, jeudi 12 janvier 2023, les vœux du nouvel an au président de la République Patrice Talon. Dans son discours, l’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Bénin SEM. Rachid Rguibi, a salué la bonne tenue des législatives 2023, les réformes et les projets initiés par le président Patrice Talon, les mesures de soutien direct aux populations vulnérables face à la cherté de la vie et la flambée des prix.

Des vœux de santé, de succès pour tous les projets entrepris et des vœux de joie, de bonheur et de sérénité, pour Patrice Talon et sa famille, ses équipes et tout le peuple béninois. C’est ce qu’a souhaité l’Ambassadeur Rachid Rguibi du Maroc au Bénin lors de la cérémonie de présentation de vœux ce jeudi au palais de la présidence.

Le Doyen du Corps Diplomatique s’est réjoui du bon déroulement des élections législatives 2023 sur tout le territoire national.

Le Bénin note-t-il, demeure cet havre de démocratie et de stabilité. Il a félicité le Chef de l’Etat Patrice Talon pour avoir réussi ce rendez-vous démocratique essentiel dans la vie d’une Nation.

L’Ambassadeur du Roi a aussi salué la volonté du président Talon de mettre en avant la femme béninoise, ce qui se traduit par l’arrivée à l’Assemblée Nationale pour la première fois d’au moins 28 femmes, soit plus de 25% de cette Assemblée.

Selon l’Ambassadeur Rachid Rguibi, 2022 a été pour le Bénin une année de réalisations socio-économiques en dépit des grands bouleversements mondiaux, d’un contexte international perturbé par la période post-Covid, et de la guerre Russie/Ukraine. « Malgré cette situation, à laquelle il faut rajouter le fléau terroriste au nord du pays que vous combattez avec courage, l’économie béninoise, grâce à votre volonté et votre clairvoyance et la qualité de vos collaborateurs, a été résiliente », a-t-il déclaré.

Les populations poursuit l’Ambassadeur, ont été moins impactées par la cherté de la vie et la flambée des prix, grâce aux mesures de soutien direct aux populations vulnérables et aux secteurs touchés par la crise, et aussi par le soutien des produits de grande consommation et des mesures douanières qui touchent l’importation et l’exportation d’un certain nombre de produits agricoles.

Dans son discours, le Doyen du Corps Diplomatique a salué le travail minutieux effectué par le gouvernement béninois dans le cadre de l’exposition des trésors royaux restitués par la France et les œuvres contemporaines. Il a évoqué l’inauguration des monuments à Cotonou, à l’occasion des festivités marquant la fête de l’Indépendance ; la parade du personnel féminin au sein de l’armée lors du défilé du 1er août 2022, la revalorisation des salaires et l’augmentation du Smig.

Patrice Talon représente d’une façon majestueuse le Bénin

Sur le plan diplomatique, Patrice Talon représente d’une façon majestueuse le Bénin aussi bien à l’échelle régionale qu’internationale. « Vous avez contribué, Monsieur le Président, au rayonnement du Bénin à l’International, après avoir préparé les conditions nécessaires permettant à votre pays, de devenir une destination d’investissement et de tourisme à travers : la zone industrielle Glo Djigbé, les mesures incitatives sur le plan fiscal, les infrastructures routières, hôtels, l’hôpital de référence, et le secteur de santé, les lycées techniques et de métiers, la cité Internationale de l’innovation et du savoir, Semé City, les télécommunications…etc. », a affirmé SEM. Rachid Rguibi.

Le Doyen du Corps diplomatique a assuré le Chef de l’Etat de la volonté des partenaires internationaux et des Ambassades accrédités au Bénin d’accompagner le Bénin afin de poursuivre cette dynamique économique et sociale initiée avec méthode, volonté et détermination.

Akpédjé Ayosso

