L’Ambassade du Maroc célèbre les 25 ans de règne de Mohammed VI

L’Ambassade du Maroc au Bénin a célébré, mardi 30 juillet 2024, la Fête du Trône, qui commémore également le jubilé d’argent de l’accession au Trône de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Une réception a été offerte à cette occasion à l’hôtel Golden Tulip à Cotonou par l’Ambassadeur du Roi, SEM. Rachid Rguibi et son épouse.

25 ans que Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc a accédé au Trône de son feu père, HASSAN II. L’Ambassade du Maroc au Bénin a célébré l’évènement dans la soirée de ce mardi 30 juillet 2024, à l’occasion de la fête du Trône. Son Excellence Rachid Rguibi, Ambassadeur du Royaume du Maroc et Doyen du Corps diplomatique accrédité au Bénin, a rappelé les grands chantiers et les réformes structurelles de Sa Majesté le Roi dans divers domaines notamment, l’éducation, la santé, la formation professionnelle, les infrastructures autoroutières, portuaires et aéroportuaires, le secteur de l’automobile et de l’aéronautique, la production électrique propre (solaire et éolien), le dessalement de l’eau de mer pour faire face aux stress hydrique sévère que connait le Maroc, ainsi que le lancement du nouveau modèle de développement en 2021.

Ce dernier selon le diplomate marocain vise à pallier aux fragilités causées par les mutations qui ont marqué le contexte socio-économique du Royaume au cours des deux dernières décennies et les nouveaux défis qui en ont résulté.

Après avoir rappelé le positionnement géographique du Maroc sur le continent et son retour au sein de l’Union Africaine (UA) en 2017, le Doyen du Corps diplomatique a évoqué l’initiative du Processus des Etats Africains Atlantiques (PEAA) de Sa Majesté le Roi, qui considère que l’océan Atlantique compte parmi les carrefours géopolitiques les plus structurants de l’ordre mondial. « Un quart des nations ont une façade atlantique, 23 d’entre elles se trouvent sur le continent africain », a déclaré l’Ambassadeur soulignant qu’il s’agit d’une nouvelle communauté d’intérêt et de destin, faisant de l’Atlantique « l’épicentre d’un équilibre mondial au diapason des aspirations et des besoins du développement de l’Afrique ».

SEM. Rachid Rguibi n’a pas occulté l’Initiative Internationale pour favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’océan Atlantique du Roi, lancé parallèlement à l’initiative Atlantique. De même, le projet de Gazoduc Africain Atlantique Nigéria-Maroc, envisagé pour être « un levier stratégique pour l’intégration régionale et le développement économique et social pour l’ensemble des pays de l’Afrique de l’Ouest, n’a pas été occulté.

La coopération avec le Bénin sous les Hautes Orientations des dirigeants Patrice Talon et Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans divers domaines a été également saluée au cours de la célébration de la Fête du Trône. L’Ambassadeur a cité à titre illustratif, les domaines de la santé, de l’agriculture, de la pêche matérialisé cette année 2024, par la visite du navire de recherche multidisciplinaire marocain « Al Hassan AlMarrakchi » en février pour une campagne dévaluation des stocks halieutiques dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise.

Les domaines tels de gestion portuaire, l’électricité, l’éducation, la formation professionnelle, perfectionnement des cadres ainsi que la création de projets économiques et commerciaux générateurs d’emplois et de revenus, ont été également cités.

SEM Rachid Rguibi a félicité le Bénin pour son élection à Tanger à la tête du Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le Développement (CAFRAD), une organisation intergouvernementale panafricaine créée par les gouvernements africains avec le soutien de l’UNESCO.

La Fête du Trône selon Amour-Marie Ako, secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, chef de la délégation gouvernementale, symbolise la force des liens inaltérables qui unissent la nation marocaine à la monarchie. Il a réitéré à l’occasion, les vœux de santé, de paix, de bonheur, et de prospérité du Président Patrice Talon, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui n’a cessé de faire progresser le Maroc sur tous les plans, notamment l’éducation, la santé, la recherche scientifique et technologique, l’agriculture, les infrastructures sociocommunautaires, etc. Toutes choses qui contribuent d’après lui, au rayonnement du pays sur la scène continentale et internationale.

Selon le chef de la délégation gouvernementale, le président Patrice Talon depuis son investiture en 2016, a fait du Maroc, un partenaire essentiel pour le développement du Bénin. Ce qui s’est traduit par la signature de nombreux instruments juridiques, notamment l’accord-cadre de coopération dans les domaines de l’électricité, des énergies renouvelables, des hydrocarbures, des mines, et de la géologie ; la convention-cadre de coopération en matière de formation professionnelle ; la convention relative à la non-double imposition ; l’accord-cadre de coopération relatif à l’octroi de bourses d’études et de stages au Maroc ; la convention de coopération judiciaire en matière civile, commerciale et administrative, et l’accord relatif aux transports internationaux routiers de voyageurs et de marchandises, etc.

M. Amour-Marie Ako a assuré de la détermination du Bénin à œuvrer à la consolidation des dynamiques en cours avec le Maroc.

Hymnes nationaux des deux pays, coupure de gâteau et cocktail dînatoire ont été les temps forts de la célébration à laquelle ont pris part, les Ambassadeurs membres du Corps diplomatique accrédité au Bénin, les chefs de missions diplomatiques, des représentants des institutions et organisations internationales, des cadres et hauts fonctionnaires, et plusieurs autres personnalités.

