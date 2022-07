L’Ambassade des États-Unis Renforce les Compétences des Journalistes

L’Ambassadeur Brian Shukan a clôturé une formation de cinq jours sur les techniques de rédaction en journalisme à l’Ambassade des Etats-Unis à Cotonou. La formation, animée par la journaliste américaine Linda Hervieux, a abordé des sujets tels que la structure d’un article, l’art de l’interview, l’instauration de la confiance entre le journaliste et ses sources, comment éviter la désinformation et la mésinformation, ainsi que la spécialisation des journalistes. Les stagiaires ont également mis en pratique ce qu’ils ont appris lors d’exercices en groupes.

« Votre rôle d’information, d’éducation et de sensibilisation du public est important dans une société démocratique et de droit comme celle du Bénin, » a déclaré l’Ambassadeur Shukan aux participants, avant de les encourager à persévérer dans leurs efforts.

Selon Sonia Djakpa du journal Le Révélateur, la formation lui a permis d’en savoir plus sur l’accroche d’un article et sur la manière d’approcher les sources pour un reportage.

« Au-delà des compétences rédactionnelles, nous avons abordé le journalisme d’investigation, le code d’éthique, la vérification des faits, ainsi que les notions de leadership et de management, » a déclaré Ariel Gbaguidi, journaliste à La Nation. « J’en suis sorti encore plus aguerri pour exercer mon métier de journaliste. »

La formatrice Linda Hervieux a déclaré que la formation a été une excellente occasion de travailler avec des journalistes talentueux. « J’ai été extrêmement impressionnée par le Bénin, son peuple, et surtout par le courage et le talent des 15 journalistes qui ont participé à cette formation et qui viennent de différentes régions de ce merveilleux pays, » a déclaré Mme Hervieux.

Linda Hervieux est une journaliste et photographe américaine qui a travaillé pour le New York Times, le New York Daily News, le Daily Beast et NBC News. Elle est l’auteure du livre Forgotten : The Untold Story of D-Day’s Black Heroes, at Home and at War, publié en 2016. La formation qu’elle a animée s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre l’Ambassade des États-Unis à Cotonou et ARS, une division du Bureau des Affaires Africaines du Département d’État.

