L’Africa’s Business Heroes Prize 2022 annonce les noms des 50 finalistes

La Fondation Jack Ma a annoncé ce 1er août, les noms des 50 finalistes de la compétition Africa’s Business Heroes (ABH) Prize, édition 2022.

Dans le but de mettre en lumière et de soutenir les entrepreneurs africains, la Fondation Jack Ma a organisé Africa’s Business Heroes (ABH) Prize, édition 2022.

Le concours a attiré plus de 21 000 candidatures provenant des 54 pays africains. Les candidatures venant d’Afrique centrale sont en hausse de 20%, soit 9% du total des candidatures reçues. L’Afrique australe a présenté 17% des candidats, l’Afrique de l’Est 17% également et l’Afrique de l’Ouest 43%.

En outre, le nombre de candidatures issues d’Afrique du Nord, qui s’affichent en hausse de 26% par rapport à la précédente édition, représentaient 7% du total. Cette année, le nombre de candidatures provenant de 34 pays a augmenté de plus de 50%. L’Égypte, le Burkina Faso, le Malawi et le Burundi, par exemple, affichent une formidable croissance de leurs participants, ce qui renforce la position de l’ABH en tant qu’initiative véritablement panafricaine.

Les femmes entrepreneurs sont bien représentées, avec 31% des candidatures. L’âge des participants varie de 19 à 72 ans, preuve qu’il n’y a pas d’âge limite pour être entrepreneur.

L’ABH, qui en est maintenant à sa 4e édition, est devenu un programme philanthropique incontournable en Afrique. La plupart des participants ont été informés de l’existence du concours par le bouche à oreille.

Un panel de plus de 60 juges vont à présent interviewer les 50 finalistes, issus de secteurs variés – agriculture, énergie, soins de santé, vente au détail et fabrication. Dix pour cent d’entre eux sont francophones, 42% sont des femmes et 60% sont actifs en zone rurale.

Pour la première fois, ce Top 50 compte des candidats du Burkina Faso, de Somalie, de Guinée et du Burundi.

« Nous sommes ravis de constater que, cette année, tous les pays et toutes les régions d’Afrique sont représentés au concours et que les participants sont plus diversifiés que jamais », a déclaré Zahra Baitie-Boateng, responsable partenariats et programmes, Africa’s Business Heroes. Selon elle, « plus de 21 000 entrepreneurs de tous secteurs, genres et âges sont entrés en lice et c’est très encourageant ! ».

« Les 50 finalistes de l’ABH 2022 témoignent du potentiel et du talent considérables qui existent en Afrique. Nous nous réjouissons à la perspective de les mettre à l’honneur et de leur apporter le soutien dont ils ont besoin pour se développer et générer un impact positif sur leurs entreprises et leurs collectivités », a-t-elle ajouté.

Les 50 finalistes de l’ABH 2022 ont récemment participé à un séminaire virtuel d’entraînement à la prochaine série d’entretiens.

Le séminaire proposait des sessions animées par des partenaires et des membres du jury. Parmi les thèmes couverts, figuraient l’utilisation des données pour mieux comprendre les marchés, l’identification des possibilités de développement, la réalisation de campagnes de marketing numériques efficaces et la vente à l’ère du numérique.

Le Top 20 sera annoncé fin août. Enfin, le Top 10 sera connu en octobre, avant la grande finale ou chacun de ces dix meilleurs présentera son projet en direct à des célébrités internationales du monde des affaires pour décrocher leur part du prix de 1,5 million USD.

Cette année, le slogan officiel du concours est « It’s African Time », un appel audacieux à l’action lancé à tous les talents de l’entrepreneuriat africain qui remettent en question les stéréotypes associés à « L’African time » en créant un impact local et en construisant un avenir meilleur et plus inclusif grâce à leurs activités.

Consulter la liste des 50 finalistes de l’ABH 2022 sur https://bit.ly/3PS0iqp.

À propos de l’Africa’s Business Heroes

Le concours Africa’s Business Heroes est la principale initiative philanthropique dirigée par la Fondation Jack Ma. Cette compétition a pour but de soutenir et inspirer la prochaine génération d’entrepreneurs africains de tous les secteurs d’activités qui construisent une économie plus durable et plus inclusive à l’échelle du continent.

Pendant dix ans, l’ABH récompensera 100 entrepreneurs africains et s’engage à fournir des subventions, des programmes de formation et un soutien au développement d’un écosystème entrepreneurial. Chaque année, le concours ABH sélectionne 10 finalistes qui ont l’opportunité de présenter leur activité et de remporter une part du prix de 1,5 million USD. Jack Ma, fondateur d’Alibaba Group et de la Fondation Jack Ma, a créé le concours après sa première visite en Afrique en 2017, durant laquelle il a été inspiré par l’énergie et le potentiel entrepreneurial des jeunes qu’il a rencontrés.

2 août 2022 par