L’AFMEF met des plants en terre au jardin botanique de l’UAC

L’Amicale des femmes du ministère de l’économie et des finances (AFMEF) a commémoré ce jeudi 1er juin 2023, la journée nationale de l’arbre. Plusieurs plants ont été mis en terre à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC).

« Plantons et entretenons les essences locales », c’est le thème retenu pour l’édition 2023 de la journée de l’arbre. Les femmes de l’amicale du ministère de l’économie et des finances, accompagnées de leur bureau exécutif, ont célébré l’évènement ce jeudi 1er juin 2023 dans le jardin botanique de l’Université d’Abomey-Calavi. Conscientes de l’importance des plantes sur le cadre de vie et de leur utilité pour l’environnement, elles ont procédé à la mise en terre de plusieurs plants.

Née il y a quelques mois, l’AFMEF s’investit à travers diverses actions au profit des populations béninoises. A l’occasion de la journée internationale de la femme le 08 mars dernier, elle a organisé une campagne de don de sang. Ceci, dans le but de soulager les peines des malades qui manquent du liquide vital.

