KGB et ses complices libres en juillet 2023

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu son verdict dans le dossier de l’homme d’affaires béninois, Bernard Godonou Kikissagbè alias KGB lundi 10 février 2020. Poursuivi pour escroquerie et blanchiment de capitaux, KGB est condamné à 5 ans de prison et 5,5 milliards de FCFA d’intérêts-civils.

Le richissime homme d’affaires Bernard Godonou Kikissagbè alias KGB est désormais fixé sur son sort. Au terme de l’audience, il a écopé de 05 ans d’emprisonnement ferme ainsi que ses 12 complices. Il s’agit de Seck Chérif, Lambert Coffi Dagba, Blaise Arnaud Amadji, Marcel Gildas Mankandjouola Akodjètin, Emile Gbètognon Gandonou, Brice Tony Kokou Gbédji, José Eustache Guy Gnanih, Nelson Otchéré, Mouhamadou Karimou, Norbert Sèkloka, Essi Adolé Akouété-Akué et Kaltouma Kolo Abacha poursuivis pour complicité d’escroquerie et complicité de blanchiment de capitaux.

KGB a été relaxé pour les faits de blanchiment de capitaux et retenu dans les liens de l’infraction d’escroquerie. Aussi ses 12 complices ont-ils été relaxés des fins de poursuites des faits de complicité de blanchiment de capitaux et retenu dans les liens de l’infraction de complicité d’escroquerie. L’homme d’affaires et ses complices sont condamnés chacun à deux millions FCFA d’amendes.

Les prévenus doivent également payer solidairement aux victimes présentes à ce procès la somme d’environ 5,5 milliards FCFA soit 5, 378 847 400 milliards FCFA à l’homme d’affaires franco-libanais Stéphane Safieddine et 100 millions FCFA à l’homme d’affaires français Michel Luccio pour toutes causes de préjudices confondus.

Lors de l’audience, l’Etat béninois représenté par l’Agent judiciaire du Trésor (Ajt) a réclamé une somme de 500 millions de FCFA au titre de dommages et intérêts causés au fisc pour non-paiement d’impôts.

La Cour a rejeté purement et simplement la demande.

Bernard Godonou Kikissagbè a été placé sous mandat de dépôt le 23 juillet 2018. Il retourne donc en prison pour y terminer sa peine et en sortira en juillet 2023.

