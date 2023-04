Johnny Sourou et Gbessi Zolawadji sur scène en France

Les artistes musiciens béninois Johnny Sourou et Gbessi Zolawadji en seront sur scène le samedi 13 mai 2023 au Palais de l’Epi d’Or, dans la ville de Villejuif (Val-de-Marne) en région Île-de-France.

Prestation des artistes béninois Johnny Sourou et Gbessi Zolawadji en Île-de-France. C’est une soirée de Gala ‘’Diamantéro’’, organisée par Maths Prod et Corsair. L’évènement aura lieu dans le cadre d’un projet visant à promouvoir les artistes Béninois en Europe. La soirée de Gala est fixée au samedi 13 mai 2023 au Palais de l’Epi d’Or. Johny Sourou, est un chanteur gospel béninois. Gbessi Zolawadji est un artiste de la musique traditionnelle. Il est l’un des artistes béninois qui popularisent le rythme Agbadja. Les tickets sont à 30 euros en pré-vente, à 40 euros VIP, Ultra VIP à 50 euros et les repas, à 20 Euros.

Akpédjé Ayosso

17 avril 2023 par ,