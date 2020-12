Joël Aïvo contraint à l’isolement

Frédéric Joël Aïvo, professeur de droit constitutionnel, Doyen honoraire de la Faculté de droit à l’Université d’Abomey-Calavi et candidat à l’élection présidentielle de 2021 a été déclaré positif au Coronavirus ce samedi 12 décembre 2020. « (..) alors que je m’apprêtais à me rendre au grand rassemblement de Porto-Novo dans le cadre du Dialogue itinérant, j’ai reçu un appel téléphonique d’un numéro non enregistré dans mon répertoire téléphonique. À 8h52, l’appelant m’envoie un sms pour se présenter comme Directeur au Ministère de la santé, et me demander de le rappeler. Ce que je fais à 8h55. C’est alors que le Directeur m’annonce que j’ai été testé positif au Covid-19 et me demande de rester à mon domicile », a-t-il indiqué dans un message rendu public, samedi 12 décembre 2020. Dans le cadre des mesures de prévention, le Professeur Joël Aïvo a annulé sa visite prévue sur Porto-Novo et So-Ava dans le cadre des dialogues itinérants qu’il a entamé depuis le 27 novembre 2020. Il n’a pas manqué de rassurer ses militants et sympathisants qu’il se tient prêt à continuer avec « la même énergie et la même détermination » ce qui a été entamé.

M. M.

12 décembre 2020 par