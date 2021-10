Jodel Dossou exclu du groupe des Écureuils

Le joueur de Clermont Foot, Jodel Dossou ne fait plus partie du groupe des Écureuils du Bénin. Pour « faute grave » et « mauvaise conduite », le sélectionneur français, Michel Dussuyer a annoncé son exclusion en conférence de presse ce samedi 09 octobre 2021, veille du match retour contre la Tanzanie.

Plus de Jodel Dossou dans le groupe des Écureuils du Bénin lors des prochains matchs. Pour faute grave et mauvaise conduite, l’entraîneur l’a exclu de la sélection nationale. Cette décision selon Michel Dussuyer n’a pas été facile. « C’est pas une décision facile. On ne doit pas laisser passer certaines choses dans un groupe », a expliqué l’entraîneur.

Jeudi 07 octobre dernier, les Écureuils ont réalisé un exploit en remportant à Dar es Salam, une victoire face aux tanzaniens. Très heureux du résultat, Jodel Dossou affirma, « on commence bien avec une victoire, mais le plus dur reste à la maison ».

Avec la décision de l’entraîneur, le milieu offensif béninois n’aura plus l’occasion d’exprimer sur le rectangle vert ce dimanche, sa volonté de battre une seconde fois, les Taifa Stars.

F. A. A.

