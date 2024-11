Jeudi des arts, nouvelle initiative qui valorise la culture béninoise

Les acteurs de l’industrie culturelle béninoise disposent désormais d’un creuset qui leur permet de discuter des problèmes auxquels ils sont confrontés dans leurs différentes filières. Il s’agit du Jeudi des arts, une initiative de l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC), officiellement lancée dans l’après-midi de ce jeudi 31 octobre 2024 au Palais des congrès.

Mieux comprendre les problématiques auxquelles les acteurs culturels béninois sont confrontés, et apporter les solutions appropriées, tel est l’objectif que l’Agence de développement des arts et de la culture souhaite atteindre à travers Jeudi des arts, une nouvelle initiative de promotion des filières artistiques au Bénin.

Selon le directeur général de l’ADAC, il s’agit d’un rendez-vous mensuel qui se veut être thématique. Il sera l’occasion de prendre langue avec les acteurs de chaque filière de la chaîne artistique. « Chaque mois, nous allons rencontrer les acteurs de chaque filière, les filières qui sont considérées par le gouvernement du Bénin comme filières prioritaires des arts et de la culture au Bénin », a souligné William CODJO. Au titre des filières concernées, il a cité les arts visuels, les cinémas audiovisuels, la musique, le théâtre, la littérature, la danse. « Les acteurs de ces filières-là, quel que soit le niveau où ils se situent au niveau de la chaîne, nous souhaiterions les rencontrer autour d’une table, parce que souvent, chacun se limite à son périmètre immédiat et considère que les problèmes auxquels il est confronté sont exclusifs alors qu’en réalité, c’est une approche holistique, une approche globale que nous devrions avoir dans la résolution des problèmes qui se posent à chacune de ces filières », a expliqué le DG de l’ADAC.

L’enjeu d’après lui, est de faire en sorte que les métiers relevant de ces différentes filières existent, fonctionnent et se complètent ; quand bien même il y a des normes internationales qu’on peut adapter au contexte béninois afin de permettre à chacun de trouver la place qui lui revient à l’intérieur de chaque chaîne de valeur.

Après ce premier rendez qui a regroupé les acteurs de toutes filières artistiques, les autres éditions de Jeudi des arts seront consacrées à chacune des filières considérées comme filières prioritaires.

F. A. A.

1er novembre 2024