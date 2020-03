Jean-Marc Adjovi Boco préoccupé par la pandémie du Covid-19

Le conseiller du ministre des sports, Jean-Marc Adjovi Boco est en confinement à Beauvais dans l’Oise en France en raison de la pandémie du Covid-19.

Dans une interview accordée à Le Parisien, il a exprimé ses craintes par rapport à la capacité du continent africain à faire face à cette maladie.

Pour l’ancien international béninois, l’Afrique n’a pas les moyens de répondre au Covid-19. Observant le système de santé et la capacité de prise en charge des hôpitaux, il estime que le Coronavirus fera plus de victimes en Afrique qu’en Europe. « Il n’y a pas encore trop de cas. Mais si la pandémie arrive en Afrique, ce sera beaucoup plus compliqué qu’en France », a-t-il déclaré.

Selon Jean-Marc Adjovi Boco, il existe de bons hôpitaux mais les moyens manquent. Evoquant le cas des services de réanimation, il souligne qu’il y a « très peu de places disponibles. Et si le virus se développe dans le continent, il y aura un effet dévastateur beaucoup plus fort qu’en Europe ».

L’ancien footballeur invite les fils et filles de l’Afrique à s’unir pour endiguer la propagation du Coronavirus.

