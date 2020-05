Jean-Marc Adjovi-Boco quitte Macron

Le Béninois Jean-Marc Adjovi-Boco a démissionné du Conseil présidentiel pour l’Afrique (Cpa) du président français Emmanuel Macron. L’actuel Directeur Général de l’association Diambars veut entièrement se consacrer à sa fonction de conseiller technique du ministre béninois des sports.

« J’ai démissionné du Conseil présidentiel pour l’Afrique pour mieux me consacrer à mes nouvelles fonctions », a déclaré Jean-Marc Adjovi-Boco lors de l’émission « Bénin Sports à Cœur Ouvert » du site Bénin Sports le samedi 25 avril 2020.

Actuel conseiller technique du ministre béninois des sports, Oswald Homéky, l’ancien capitaine des Écureuils va accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des projets structurants d’une part, et pour la recherche des partenaires compte tenu de son carnet d’adresses, d’autre part.

Jean-Marc Adjovi-Boco a rejoint le Conseil Présidentiel pour l’Afrique en août 2017.

Créé par Emmanuel Macron, le Conseil Présidentiel pour l’Afrique a entre autres pour mission d’éclairer le Président de la République Française sur les enjeux des relations entre la France et l’Afrique, afin de nourrir sa politique extérieure sur le continent africain.

L’ancien capitaine des Écureuils est cofondateur de l’association Diambars avec d’autres footballeurs internationaux français dont Patrick Vieira et Bernard Lama. Il s’agit d’un institut de formation aux métiers du football, à l’intention des jeunes âgés de 13 à 18 ans, basé à Saly au Sénégal.

